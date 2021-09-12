فيسبوك تطور معالجات لتحديث تقنيات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

كشفت شركة فيسبوك الأمريكية عن تطوير معالجات خاصة بها لتحديث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن فيسبوك ستضع المعالجات الجديدة في مراكز البيانات الخاصة بها وذلك لتشغيل مهام التعلم الآلي والخوارزميات ضمن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بهدف تحسين جودة مقاطع الفيديو في بثها المباشر من جهة والتقليل من اعتمادها على شركات أخرى مثل “إنتل” أو “كوالكوم” من جهة أخرى.

وتعمل فيسبوك حالياً على تقليل ما يسمى “البصمة الكربونية” الخاصة بالشركات الأخرى داخل المعالجات الخاصة بها.