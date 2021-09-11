لافروف يأمل استئناف لجنة مناقشة الدستور في سورية

موسكو- سانا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل بلاده في استئناف لجنة مناقشة الدستور عملها في أقرب وقت ممكن.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو:”لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تستأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة”.

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي “دعا إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين ورفدهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بعيداً عن التسييس”.

وكان لافروف أشار أواخر تموز الماضي إلى أن الاستقرار الذي تشهده سورية لا ترافقه جهود المجتمع الدولي لحل القضايا الإنسانية واستعادة البنية التحتية من أجل العودة الآمنة للاجئين السوريين معرباً عن أمله بأن يتغير الوضع إلى الأفضل مع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 المتعلق بتمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.