الجزائر تدعو لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

القاهرة- سانا

جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامره الدعوة للإسراع في إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وإجراء الانتخابات دون أي تأثير خارجي وذلك في إطار تسوية الأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية وصراعاً على السلطة.

وقال لعمامرة في حوار مع وكالة سبوتنيك إن الجزائر حريصة على أمن واستقرار ليبيا وتؤيد خروج كل القوات الأجنبية منها للتأكد من أن الانتخابات ستجرى دون تأثير أجنبي وإن ليبيا ستسترجع كل مواصفات الاستقلال والسيادة على أن يكون خروجاً منظماً وليس فوضوياً وإلا فسيترتب عليه ضرب استقرار دول الجوار مشيرا إلى أن اجتماع دول الجوار الليبي جاء بناء على المواقف الواضحة لحكومة بلاده فيما يخص ليبيا ولتتضافر الجهود تأييداً لحكومة الوحدة الوطنية فيها.

وأضاف لعمامرة: أن الجزائر تعتبر أن طرابلس خط أحمر وستبذل كل جهدها من أجل نصرة الشعب الليبي الشقيق.

وكان لعمامرة أكد خلال افتتاح الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذي انعقد في الجزائر في الثلاثين من الشهر الماضي ضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت من الأراضي الليبية ومواصلة الجهود لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية في إطار تسوية الأزمة في ليبيا.