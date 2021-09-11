SCS-NET
الشريط الأخباري

تكتل نيابي لبناني يؤكد أهمية تفعيل العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان

2021-09-11

بيروت-سانا

أكد تكتل بعلبك الهرمل في مجلس النواب اللبناني أهمية تفعيل العلاقات الأخوية الحيوية بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان على كل المستويات.

وشدد التكتل في بيان أصدره اليوم على أن زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سورية بداية كسر الحصار الأميركي الغربي على سورية ولبنان مشيراً إلى أهمية الاعتماد على عناصر القوة التي يملكها لبنان للخروج من الأوضاع الكارثية التي يمر بها وذلك بقرارات سيادية شجاعة وجريئة تعتمد التوجه شرقاً وتفتح الباب نحو خيارات سليمة وصحيحة.

كما أعرب التكتل عن أمله بإسراع الحكومة اللبنانية الجديدة بالإصلاحات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الضرورية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد وبخاصة المنتج.

انظر ايضاً

مجلس النواب اللبناني يقر قانون تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا

بيروت-سانا أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved