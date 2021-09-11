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استعداداً لموسم الأمطار… ورشات مجلس مدينة اللاذقية تبدأ أعمال تعزيل وصيانة الفوهات المطرية

2021-09-11

اللاذقية-سانا

بدأت ورشات مديرية الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية أعمالها في تعزيل الفوهات المطرية استعداداً لفصل الشتاء.

مدير الخدمات والصيانة في المجلس المهندس ثائر جعفر أوضح أن أعمال التعزيل بدأت مطلع الشهر الحالي في عدة مواقع ضمن مدينة اللاذقية وشملت نزلة الجمارك وأوتوستراد الثورة والكورنيش الغربي والأنفاق وساحة الشيخ ضاهر.

ولفت جعفر إلى أن الأعمال مستمرة على مدار الساعة لتشمل كل الفوهات المطرية في المدينة مبيناً أن الورشات تعمل أيضاً على إنشاء بعض الفوهات المطرية قبل إنجاز صيانة وتعبيد الشوارع ومنها الشارع الرئيس بمشروع شريقي وتجميل سقوبين وشارع سورية.

وأشار جعفر إلى أن المديرية تنسق أعمال تعزيل القنوات المطرية على طريق حلب القديم مع شركة الصرف الصحي إضافة إلى وجود ورشات الطوارئ بشكل دائم خلال الشدات المطرية لمعالجة الاختناقات المائية في حال حدوثها.

ودعا المهندس جعفر المواطنين إلى التعاون مع الورشات بعدم إغلاق الفوهات المطرية وعدم رمي الأكياس ضمن الشوارع لأنها تؤدي إلى إغلاق الشبك المعدني للفوهات المطرية.

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