إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم وسط الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الزاوية وسط الخليل وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية دعما للأسرى.

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين جنوب نابلس

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدة بورين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا البلدة واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وقفة تضامنية في الناصرة دعما للأسرى الفلسطينيين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

في سياق متصل شارك مئات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية وسط مدينة الناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 دعما للأسرى الفلسطينيين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في معتقلاته.

وأوضح مراسل سانا أن المشاركين في الوقفة بساحة العين وسط الناصرة رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تحيي أسرى نفق الحرية وذلك بعد اعتقال أربعة منهم في محيط المدينة.

وأكد المشاركون أن الأسرى الستة الذين كسروا قيودهم وسجلوا نصرا جديدا للمقاومة لقنوا الاحتلال الصهيوني درسا في الشجاعة والبطولة والتصدي لمخططاته غير آبهين بكل تحصيناته مشددين على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى إنهاء الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس وفجر اليوم في مدينة الناصرة وقرب بلدة الشبلي في الجليل الأسفل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين حرروا أنفسهم من معتقل جلبوع قبل أيام.