رونالدو يقود مانشستر يونايتد لفوز كبير على نيوكاسل

لندن-سانا

حقق مانشستر يونايتد في المشاركة الأولى لنجمه العائد كريستيانو رونالدو فوزاً كبيراً على ضيفه نيوكاسل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد اليوم ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل رباعية اليونايتد رونالدو في الدقيقة الـ 46 والـ 62 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة الـ 80 وجيسي لينجارد في الدقيقة الـ 90 بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد خافيير مانكييو في الدقيقة الـ 56.

وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة في المركز الـ 19.