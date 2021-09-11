800 طفل من مختلف المحافظات في الاختبار التأهيلي للماراثون البرمجي للأطفال واليافعين

دمشق-سانا

تقدم 800 طفل من مختلف المحافظات اليوم للاختبار التأهيلي للماراثون البرمجي للصغار واليافعين لعام 2021 الذي تنظمه الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع ضمن مشروعهما للتنمية الرقمية للصغار واليافعين.

وجرى الاختبار على مدى أربع ساعات ضمن مراكز الجامعة الافتراضية المعتمدة في المحافظات ومن خلال نظامها الامتحاني المعتمد وفق تصريح مديرة مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية سايا غوجل لـ سانا والتي بينت أنه يأتي تمهيداً للمسابقة الأخيرة المقررة إقامتها في الأول من شهر تشرين الأول القادم حيث خصص اليوم لفئة الصغار من أعمار “8 حتى 11 سنة” بينما سيقام الاختبار التأهيلي لفئة اليافعين من أعمار “12 حتى 15 سنة” يوم السبت القادم.

وأشارت غوجل إلى أن الاختبار يهدف إلى تقييم المهارات التي اكتسبها المشاركون خلال مرحلة التدريب استعداداً للمرحلة الأخيرة لافتة إلى أهمية رفع المستويات العلمية العامة وتعزيز مهارات التحليل المنطقي والتفكير الإبداعي لدى الصغار واليافعين من خلال تعليمهم لغات البرمجة النصية والرسومية وتوفير التدريب البرمجي لهم على نحو ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي ومشاركاتهم العالمية.

وتعد مسابقة الماراثون البرمجي مرحلة أولى من مراحل تحقيق التحول الرقمي الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومرحلة تأسيسية يمكن الاستفادة من مخرجاتها لبناء جيل من اليافعين تصبح التقانة أداة تعلم يومية لديه حيث يهدف مشروع التنمية الرقمية للصغار واليافعين المشترك بين الجامعة الافتراضية وهيئة التميز والإبداع إلى الوصول تدريجياً إلى مئة ألف طفل ويافع على امتداد الجغرافيا السورية بين عامي 2020 و2030 بخطوات متلاحقة.

هيلانه الهندي