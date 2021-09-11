بمشاركة 53 جواداً.. اختتام سباق السرعة الدوري الثامن

حماة-سانا

أقامت اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة والجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ونادي باسل الأسد للفروسية بحماة بالتعاون مع مكتب الخيول بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السباق الدوري الثامن على مضمار منشأة الفروسية بحماة بمشاركة 53 جواداً من مختلف المحافظات.

وتألف السباق من سبعة أشواط حيث تمكن الجواد نمر الكلاوي لمالكه معاذ المهايني من إحراز المركز الأول في الشوط الأول للخيول السورية الصافية للدرجة الرابعة لمسافة 1400 متر ونال الجواد زين الوعد لمالكيه رفعت غنامة وذو الفقار حسن لقب الشوط الثاني للخيول العربية المسجلة للمسافة ذاتها فيما نال الجواد همام الزهراء لمالكه عماد المصري وأخوته لقب الشوط الثالث للخيول السورية الصافية للدرجة الثالثة لمسافة 1400 متر.

ونال الجواد مخزن السبع لمالكيه يحيى المراد وابراهيم السبع المركز الأول في الشوط الرابع للخيول العربية المسجلة للدرجة الثالثة لمسافة 1400 متر وأحرز الجواد عقاب الشام الثاني لمالكه معاذ المهايني لقب الشوط الخامس للخيول السورية الصافية للدرجة الأولى والثانية لمسافة 1400 متر وجاء الجواد بشير الحمدوني لمالكه حسين النعيمي أولا في الشوط السادس للخيول السورية الصافية للدرجة الرابعة لمسافة 1750 مترا فيما نال لقب الشوط السابع المفتوح لمسافة 2000 متر الجواد ربيع أوغاريت لمالكيه أحمد وأيمن بلال.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحماة عبد الرزاق زيتون لمراسل سانا الرياضي أن المحافظة تشتهر برياضة الفروسية منذ زمن طويل وهناك أعداد كبيرة من الخيول والمربين لذلك ندعم هذه السباقات بقوة من أجل تطوير هذه الرياضة العريقة لافتاً إلى أن السباق الحالي شهد مشاركة واسعة من مختلف محافظات القطر إضافة إلى الحضور الجماهيري المتميز والذي دل على أن رياضة الآباء والأجداد ما زالت تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وذكر رئيس نادي باسل الأسد للفروسية بحماة الدكتور غانم برازي أن ما تميز به هذا السباق هو المشاركة الواسعة في سباقات حماة هذا العام كما أن الاثارة والندية كانت حاضرة بقوة في مختلف الأشواط ولم تحسم نتيجة الفائز الأول إلا في الأمتار الأخيرة مضيفا أن إدارة النادي تسعى جاهدة لتحسين واقع هذه الرياضة بالمحافظة من خلال إيجاد استثمارات جديدة تعود بالنفع المادي على النادي والمربين.

وأشار مدير منشأة الفروسية بحماة عبد الرؤوف الخاني إلى أن هذا هو السباق الثالث الذي تستضيفه المحافظة من أصل أربعة سباقات ستقام على أرض منشأة الفروسية هذا العام مبينا أن أبطال المحافظة كان لهم حضور جيد على منصات التتويج في هذا السباق كما جرت العادة في جميع السباقات الماضية.

ولفت عدد من مربي الخيول المشاركين في السباق إلى أن التنظيم كان جيدا داخل المضمار وخارجه كما أن المشاركة الواسعة في مختلف الأشواط ساهمت في ايجاد حالة من التنافس والإثارة مبينين أن رياضة الفروسية تحظى باهتمام بالغ من قبل المعنيين لذا فهي في تطور مستمر.

سالم الحسين