الصربي ديوكوفيتش يصعد لنهائي بطولة أمريكا للتنس

نيويورك-سانا

صعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه على منافسه الألماني ألكسندر زفيريف.

وذكرت رويترز أن ديوكوفيتش المصنف أول عالميا حافظ على فرصته في حصد جميع الألقاب الأربعة للبطولات الكبرى للعام الحالي وأصبح أيضا على بعد فوز واحد فقط من حصد اللقب الكبير رقم 21 والانفراد بالرقم القياسي العالمي الذي يتقاسمه حاليا مع السويسري روجر فيدرر.

وسيلتقي ديوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة غدا الأحد مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا والذي فاز في مباراة قبل النهائي الأخرى على الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم.