إصابات جديدة بفيروس كورونا في الهند وكوريا الجنوبية

نيودلهي وسيئول-سانا

سجلت الهند 33376 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الهندية قولها إن إجمالي الإصابات بلغ 33 مليونا و208330 في حين بلغ العدد الكلي للوفيات 442317 بعد تسجيل 308 حالات وفاة جديدة.

ولا تزال الهند تحتل المركز الثاني من حيث الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

إلى ذلك سجلت كوريا الجنوبية 1865 إصابة جديدة بالمرض ليصل إجمالي الإصابات إلى 271227 فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 2358 بعد تسجيل 10 وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.