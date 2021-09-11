مظاهرات احتجاجية في جنين تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة جنين بالضفة الغربية مساء اليوم مظاهرات احتجاجية تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وبإعادة اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين حرروا أنفسهم من معتقل “جلبوع” يوم الإثنين الماضي.

وذكرت وكالة وفا أن مئات الفلسطينيين شاركوا في المظاهرات التي جابت مخيم جنين وبلدة عرابة وقرية بئر الباشا حاملين الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى منددين بإعادة اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري في مدينة الناصرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بعد خمسة أيام من انتزاعهما حريتهما إلى جانب أربعة أسرى آخرين.

وحمل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى.