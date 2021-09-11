إخماد 14 حريقاً اندلعت في أراض زراعية وحراجية في محافظة طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج الإطفاء في محافظة طرطوس بالتعاون مع عناصر دائرة الحراج بمديرية الزراعة الحريق الذي نشب بأرض مزروعة بأشجار الزيتون في قرية دوير الملوعة بمشتى الحلو.

وأوضح العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء في تصريح خاص لـ سانا أن عناصر فوج الإطفاء ودائرة الحراج بالتعاون مع الدفاع المدني أخمدوا 14 حريقاً اندلعت اليوم في أراض زراعية وحراجية بمناطق متفرقة من المحافظة منها حريقان في قريتي الزويتينة ورأس الخشوفة بمنطقة صافيتا وثلاثة في قرية بيت الجبل وجوارها إضافة إلى حرائق أعشاب في قرية متن الساحل وحي رأس الشغري جنوب مدينة طرطوس وحريق في أحد المحال الخاصة ببيع قطع التبديل في المنطقة الصناعية.

ولفت شما إلى أنه تم إخماد هذه الحرائق بالكامل وأن الرياح القوية كانت عاملاً في اشتدادها وإطالة فترة إخمادها مؤكداً أن الخسائر فيها اقتصرت على الماديات.

بدوره أشار الدكتور فادي ديوب رئيس دائرة الحراج في تصريح مماثل إلى أن أكبر هذه الحرائق اندلع بمنطقة مشتى الحلو وبلغت مساحته حوالي 15 دونماً لافتاً إلى أن جميع تلك الحرائق تخضع للمراقبة بعد إخمادها منعاً لتجددها لاحقاً.

فاطمة حسين