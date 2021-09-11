رام وساليزبري يحصدان لقب زوجي أمريكا المفتوحة

واشنطن-سانا

أحرز الأمريكي راجيف رام والبريطاني جو ساليزبري لقب زوجي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم بفوزهما في النهائي على برونو سواريز وجيمي موراي بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2.

وأنقذ موراي وسواريز الفائزان باللقب في فلاشينغ ميدوز بجانب لقب أستراليا المفتوحة في 2016 ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط الأول بالمجموعة الثالثة قبل أن ينجح رام وساليزبري في المحاولة الرابعة قبل كسر الإرسال مجدداً في الشوط السابع.

وسدد بطلا أستراليا المفتوحة العام الماضي خمس ضربات إرسال و22 ضربة ناجحة في المجموعة الثالثة في الطريق لحسم اللقب.

وهذه المرة الثالثة التي يصل فيها هذا الزوجي لنهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى سوياً.