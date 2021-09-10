فوز الطليعة وحطين والوثبة والجيش والنواعير في الدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب

السويداء-سانا

فاز فريق الطليعة على مضيفه العربي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراته التي أقيمت اليوم على أرض الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم لفئة الشباب.

وسجل للفريق الفائز عدي حسون بالدقائق 29 و66 و71 وعبد الكريم زيدان بالدقيقة 15 وعدنان طومان بالدقيقة 90 وللعربي محمد سرحان من ركلة جزاء بالدقيقة 75.

وبهذه النتيجة أحرز الطليعة أول ثلاث نقاط له بالدوري فيما بقي فريق العربي دون نقاط.

وفي بقية النتائج تغلب حطين على تشرين و الوثبة على الوحدة و الجيش على الكرامة بالنتيجة ذاتها 1-0 فيما فاز النواعير على الجهاد 3-0 وتعادل الحرية والمحافظة 1-1 في حين يلعب جبلة والاتحاد غداً.

عمر الطويل