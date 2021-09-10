420 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 420 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بمحافظة الحديدة اليمنية قوله “إن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء عدة مناطق واستحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وقصفاً صاروخياً ومدفعياً وإطلاق أعيرة نارية مختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.