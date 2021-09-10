روسيا ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

موسكو-سانا

رحبت روسيا بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تجاوز المشاكل التي يواجهها البلد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم نقله موقع روسيا اليوم إن موسكو “ترحب بهذه الخطوة المهمة في سبيل استقرار الوضع السياسي داخل لبنان وتهيئة الظروف اللازمة لإخراجه من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الطويلة” مشيرة إلى أن استئناف عمل مؤسسات السلطة التنفيذية بشكل فعال يعد من “أهم العوامل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف”.

وجدد البيان موقف روسيا الثابت والمبدئي الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وضرورة حل كل المسائل المطروحة على الأجندة الوطنية في هذا البلد الصديق من قبل اللبنانيين أنفسهم دون أي تدخل خارجي”.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق اليوم عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.