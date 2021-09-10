القوات العراقية تؤمن خمس مناطق في محافظة الأنبار

بغداد-سانا

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية اليوم تأمين خمس مناطق مهمة في محافظة الأنبار في اليوم الأول من العملية التي أطلقتها لتعقب فلول إرهابيي تنظيم (داعش) على الشريط الحدودي مع سورية.

وقال قائد قوات الحشد في محافظة الأنبار قاسم مصلح في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز “إن الساعات الأولى لعملية (ثأر الأبطال) شهدت دخول عناصر الحشد الشعبي إلى مناطق الفيدة ووادي الخرش ومكر الذيب ووادي صواب والمنطقة المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري الواقعة بين طريق عكاشات والحدود رغم وعورة طبيعتها التي يستغلها العدو للاختباء”.

وأشار مصلح إلى أن العملية ستستمر لأيام عدة لحين تفتيش وتطهير المناطق الغربية للمحافظة الملاصقة للحدود مبيناً أن المعلومات الاستخبارية تفيد بوجود عدد من الأوكار الإرهابية في هذه المناطق.

وكانت قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي أطلقت صباح اليوم عملية (ثأر الأبطال) بمشاركة أربعة ألوية من الحشد بهدف تعقب خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي على الشريط الحدودي مع سورية والممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد في محافظة الأنبار.