مصرع شخص وإصابة 19 آخرين بحادثين في مصر

القاهرة-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون اليوم في حادث انقلاب حافلة في شمال محافظة المنيا المصرية فيما أصيب ثلاثة ركاب بحادث انحراف إحدى عربات قطار بين محافظتي الإسماعيلية والاسكندرية.

ونقل موقع اليوم السابع الإلكتروني المصري عن مصادر أمنية قولها إن حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري على محور سمالوط شمال محافظة المنيا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

ولفتت المصادر إلى الشروع بالتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع جراء اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانقلاب الحافلة.

كما أصيب ثلاثة ركاب بجروح إثر خروج قطار عن مساره في رحلة بين محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية شمالي مصر.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مرور قطار بمنطقة حوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق خرج البوجي الخاص بإحدى العربات عن قضبان السكة ما أدى إلى انحراف العربتين التاليتين لها عن السكة وإصابة ثلاثة أشخاص.