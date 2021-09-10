منصور: على المجتمع الدولي وقف اعتداءات الاحتلال على الأطفال

نيويورك-سانا

طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي العمل بشكل جدي لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الأطفال الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم.

وأكد منصور في رسالة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا حول وضع الأطفال الفلسطينيين والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقهم ضرورة الاهتمام الفوري بما يواجهونه من خلال إدراج “إسرائيل” على القائمة السوداء لانتهاكها الاتفاقيات والمواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار منصور إلى أن الأطفال الفلسطينيين لا يعيشون طفولة طبيعية ويتعرضون لانتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه بشكل يومي مشدداً على أن غياب المساءلة الدولية يشجع الاحتلال على انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.