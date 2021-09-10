وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

الجمعة / 10 / 09 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
أكثر من 12 مليار ليرة الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سورية
2021-09-10
وزير الأوقاف: الغرب خلق التطرف ونماه وخرب به دولاً ومجتمعات ويستثمره في كل مكان
2021-09-10
مخترع سوري من الشباب العشرة الأكثر تميزاً في العالم
2021-09-10
بوغدانوف يبحث مع حداد تعزيز التعاون الثنائي
2021-09-09
الحزب العربي الديمقراطي في لبنان يجدد الدعوة للتعاون مع سورية
2021-09-09
بمشاركة سورية.. افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب
2021-09-09
سيرومولوتوف: تدخل واشنطن بشؤون سورية ودول أخرى أدى لظهور التنظيمات الإرهابية فيها
2021-09-09
محليات
مسيرة بريف دمشق دعماً للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي
2021-09-10
وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تدهور شاحنة على اتستراد دمشق حمص القديم
2021-09-10
قصص نجاح نساء عدة من السويداء أسسن مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر
2021-09-10
السورية للاتصالات: عودة دارات الانترنت الدولية الخمس إلى الخدمة
2021-09-10
الحرارة إلى انخفاض وفرصة ضعيفة لهطل أمطار فوق المرتفعات
2021-09-10
المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بالدكتوراه
2021-09-09
الحرارة إلى انخفاض وأجواء مائلة للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية
2021-09-09
رياضة
ساوثامبتون يتعاقد مع ليانكو قادماً من تورينتو
2021-09-10
البريطانية رادوكانو إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2021-09-10
ميسي يقود الأرجنتين للفوز على بوليفيا في تصفيات كأس العالم
2021-09-10
عودة ملعب سنتياغو الإسباني لاستقبال المباريات
2021-09-09
اليويفا يهدد بمقاطعة كأس العالم في حال أقيمت كل عامين
2021-09-09
هاري كين.. خامس هداف في تاريخ المنتخب الانكليزي
2021-09-09
الصربي ديوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2021-09-09
اقتصاد
أكثر من 12 مليار ليرة الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سورية
2021-09-10
ارتفاع أسعار الذهب
2021-09-10
ارتفاع أسعار النفط
2021-09-10
غازبروم: اكتمال بناء خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي2)
2021-09-10
تحديد موعد تسويق القطن بدير الزور
2021-09-09
مذكرة تفاهم بين أكساد والأطباء البيطريين لتطوير الثروة الحيوانية
2021-09-09
عرض للفرص التجارية والاستثمارية في الجناح السوري بمعرض إكسبو دبي 2020
2021-09-09
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
أكثر من 12 مليار ليرة الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سورية
إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة وأعشاباً يابسة في قرية المرانة بريف حمص
تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة ميقاتي
السورية للاتصالات: عودة دارات الانترنت الدولية الخمس إلى الخدمة
الصحة: تسجيل 134 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 21 حالة ووفاة 5 حالات
اللاذقية.. صب قاعدة العنفة والمولدة للمجموعة الغازية الثانية بمشروع محطة توليد الرستين الكهربائية
الدفاع الروسية: مقتل عسكري روسي جراء تفجير استهدف مدرعة في حمص
استشهاد طفلين شقيقين وإصابة أمهما بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف دير الزور
مشروع جريح الوطن: احتساب مقدار الإعانة المالية ضمن المعاش التقاعدي للجرحى
بمشاركة سورية.. افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة
2021-09-10
2021-09-10
sally
سابق
مصرع شخص وإجلاء مئات آخرين جراء حرائق الغابات جنوب إسبانيا
التالي
منصور: على المجتمع الدولي وقف اعتداءات الاحتلال على الأطفال
انظر ايضاً
الغروب في قرية الشيخ بدر
تصوير: سماهر سلوم
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved