الأمم المتحدة تنتقد عنف حركة طالبان حيال الاحتجاجات في أفغانستان

جنيف-سانا

انتقدت منظمة الأمم المتحدة أسلوب تعامل حركة طالبان مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية في أفغانستان واستخدام العنف والذخيرة الحية ضد المشاركين فيها.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في جنيف قولها اليوم: “رأينا رد فعل من طالبان وكان عنيفاً للأسف” مشيرة إلى أن المنظمة “وثقت مقتل أربعة متظاهرين جراء إطلاق النار عليهم لتفريقهم”.

ولفتت شامداساني إلى أن المكتب تلقى تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثاً عن المشاركين في هذه المظاهرات مؤكدة تعرض الصحفيين الذين يغطونها للترهيب موضحة أن أحدهم تعرض للضرب أثناء احتجازه وتم تهديده بقطع رأسه.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قبل يومين على أهمية “دعم السلام المدني ومنع العنف في أفغانستان وإطلاق حوار أفغاني أفغاني لضمان وحدة البلاد مع مراعاة مصالح جميع الفئات الاجتماعية” وذلك وفقاً لبيان صدر عن الكرملين.