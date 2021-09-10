إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة وأعشاباً يابسة في قرية المرانة بريف حمص

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع عناصر إطفاء مديرية الزراعة في محافظة حمص حريق أشجار مثمرة وأعشاب يابسة في أراضي قرية المرانة بريف المحافظة الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني لمراسل سانا أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في أراضي قرية المرانة وعلى الفور توجه العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة على تطويق الحريق قبل امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعاً لتجدده.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس حريقاً طال أعشاباً يابسة وأشجاراً حراجية في موقع وادي العرايش قرب بلدة حاويك بمنطقة القصير في ريف المحافظة.