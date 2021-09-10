وقفة في طولكرم دعماً للأسرى وتنديداً بجرائم الاحتلال بحقهم

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة طولكرم في الضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها فصائل العمل الوطني في طولكرم رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بانتهاكات وجرائم الاحتلال مؤكدين تضامنهم مع الأسرى في ظل ما يتعرضون له من قمع وممارسات وحشية وسط صمت دولي مريب.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لحماية الأسرى والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.

وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية اليوم يوم غضب نصرة للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ورفضاً لجرائمه المتواصلة بحقهم والتي ازدادت شراستها بعد انتزاع ستة أسرى فلسطينيين حريتهم عبر نفق حفروه في معتقل “جلبوع”.