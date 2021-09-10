(ترجمان التوق) مختارات شعرية جديدة للشاعر محمود علي السعيد

دمشق-سانا

المجموعة الشعرية الجديدة التي اعتمدت على الموسيقا والعاطفة الصادقة (ترجمان التوق) للشاعر محمود علي السعيد تضمنت عدداً من النصوص التي تباينت في شكلها وتشابهت في روحها بين إنسانية واجتماعية وعاطفية.

قصيدة (معصم الشمس سوار الظلمة) في المجموعة جاءت على شكل مقاطع شعرية مقيدة لكنها ملتزمة بتفعيلة واحدة ترصد ما يدور في خيال الشاعر الذي طرزه على شكل صور ترسمها العاطفة الواعية.

ويختلف الحدث عند الشاعر السعيد في القصيدة التي تأتي بأسلوب الشطرين لمصلحة الحالة النفسية التي تدفع الشاعر إلى الكتابة فيلعب الدور في تنميق هذا الحدث ذلك المخزون الذي يسكن خياله من قراءات ومعارف وحالات اجتماعية.

وتتكون الصورة في نصوص المجموعة عبر ما تقوم به الموهبة حين تأخذ دورها دون أن يتعرض الشاعر السعيد إلى مصاعب إضافة إلى ذلك ينتقي حروف الروي الملائمة لحركة الشعور.

المجموعة التي جاءت بأسلوبي الشطرين والتفعيلة من منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين مؤلفها محمود علي السعيد عضو اتحاد الكتاب العرب ويكتب الشعر والقصة القصيرة جداً وهو رئيس تحرير مجلة المقاومة في حلب والمسؤول الثقافي للنادي العربي الفلسطيني، له ما يقارب الثلاثين كتاباً في الشعر والقصة والدراسة والنقد التشكيلي.

محمد خالد الخضر