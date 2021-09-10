إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرات نصرة للأسرى

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين في كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية دعما للأسرى.

وأفاد الناطق الاعلامي في قلقيلية مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في مظاهرتين انطلقتا في قرية كفر قدوم وبلدة عزون نصرة للأسرى وتنديداً بما يتعرضون له من قمع وتنكيل في معتقلات الاحتلال ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

في سياق متصل أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى وقمعها مظاهرة نصرة للأسرى في معتقلاته.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه مئات الفلسطينيين الذين تظاهروا في باحاته عقب انتهاء صلاة الجمعة دعماً للأسرى ورفضاً لانتهاكات الاحتلال بحقهم ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلاته.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في مظاهرة تندد بممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى ما أدى إلى إصابة صحفي بالرصاص وآخرين بحالات اختناق.

مظاهرات في جنين رفضا لجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

في جنين شارك مئات الفلسطينيين في مظاهرات دعماً للأسرى ورفضا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقهم.

ووفق وكالة وفا فإن المشاركين في المظاهرات التي انطلقت في بلدتي يعبد وعرابة رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال مؤكدين تضامنهم مع الاسرى الذين يتعرضون لقمع وتنكيل الاحتلال في معتقلاته.

وشدد المشاركون على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته واتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الأسرى.

ومنذ انتزاع ستة أسرى فلسطينيين حريتهم الاثنين الماضي يشن الاحتلال حملة قمع وتنكيل بحق الأسرى من خلال تكثيف اقتحام المعتقلات والاعتداء عليهم وعزلهم في زنازين انفرادية ومحاربتهم في كمية الغذاء والماء وحرمانهم من زيارة ذويهم في انتهاك سافر للاتفاقيات والمواثيق الدولية.