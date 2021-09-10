المخترع السوري الدكتور شادي خطيب من الشباب العشرة الأكثر تميزاً في العالم والأول في مجال الابتكار الطبي

دمشق-سانا

حصل المخترع السوري الدكتور شادي الخطيب على المركز الأول في مجال الابتكار الطبي ليكون بين الشباب العشرة الأكثر تميزاً في العالم للعام 2021 وذلك في المسابقة التي أقامتها الغرفة الفتية الدولية GCI.

وفي تصريح لمندوبة سانا أوضح الخطيب أنه نجح في المسابقة عن فئة الابتكار الطبي وذلك بمشاركته بمجموعة من براءات الاختراع التي حصل عليها في مجال العلاج بالأعشاب الطبية مبيناً أن المسابقة سنوية وتقام على مستوى العالم للشباب ذوي التأثير في مجتمعاتهم في عدة مجالات منها الإنجاز الطبي وقطاع الأعمال والاقتصاد والعمل الإنساني والإنجاز التكنولوجي والإنجاز الثقافي والإنجاز الشخصي وتطوير الذات والإنجاز الأكاديمي.

وعن آلية الترشح بين الخطيب أنها تعتمد على اختيار الغرف المحلية في الدول لعشرة مرشحين على المستوى الوطني ثم يتم اختيار عشرين مرشحاً من كل المرشحين في العالم من خلال لجان مختصة عالمية وفي المرحلة الأخيرة يتم اختيار عشرة فائزين عن طريق التصويت من قبل الجمهور عبر موقع الغرفة الفتية الدولية العالمية وهو الذي أعلنت الغرفة نتيجته مؤخراً.

الخطيب ممثل عن جامعتي دمشق والمنارة والمدير التنفيذي لإحدى شركات المنتجات الطبيعية والنباتات الطبية في سورية ورئيس الجمعية العلمية للأعشاب الطبية والطب التكميلي والتجانسي والتغذية.

وأعرب الخطيب عن امتنانه للغرفة الفتية الدولية في سورية وخاصة في حمص لترشيحه لهذه المسابقة لافتاً إلى أنه قدم علاجاً مساعداً للتخلص من المعادن الثقيلة السامة في الجسم باستخدام خلاصة نبات القرصعنة السوري وعلاجاً ًمساعداً لليشمانيا الجلدية باستخدام خلاصة قشور الفستق الحلبي وعلاجاً مساعداً داعماً للصادات الحيوية باستخدام خلاصة الوردة الشامية مع العكبر السوري وعلاجاً مساعداً للصدفية باستخدام الملح الجبولي والطين الحلبي (البيلون) وعلاجاً مساعداً للبدانة باستخدام خلاصة الطحالب البحرية (الفوقس البحري) ونبات البسيلليوم وكريم كولاجين مع بروتين الحرير (السيريسين) المستخلص من دودة القز وعلاجاً مساعداً موضعياً للتخلص من السيللوليت باستخدام خلاصة أوراق اللبلاب وسوق الأناناس.

ويهتم الخطيب بتحقيق المخطوطات العربية الطبية القديمة ونشر أبحاث علمية تظهر الوجه المشرق للحضارة العربية والطب العربي باللغة الإنكليزية وله عدة نشرات علمية عالمية ويحضر حالياً بحثاً علمياً عن العلاجات السورية التقليدية بإشراف الأستاذ الدكتور محمد عصام حسن آغا والأستاذ الدكتور عبد الحكيم نتوف في كلية الصيدلة بجامعة دمشق بدعم من الأستاذة الدكتورة جميلة حسيان عميد الكلية.

والخطيب حاصل على الميدالية الذهبية لأفضل اختراعات في العالم في كونشان بالصين لعامي 2014 و2018 كما أنه حاصل على شهادة من أكاديمية WIPO العالمية للملكية الفكرية كخبير في مجال براءات الاختراع في حزيران الماضي ونال الدرع التقديري من وزارة التعليم العالي العراقية وجامعة بابل في المؤتمر الدولي الثالث للابتكار عام 2020 إضافة لعدة جوائز من معرض الباسل للإبداع والاختراع لدورات 2014-2016.

مها الأطرش