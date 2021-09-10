وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تدهور شاحنة على اتستراد دمشق حمص القديم

ريف دمشق-سانا

توفي شخص اليوم وأصيب آخر نتيجة تدهور شاحنة واصطدامها بدراجة نارية على اتستراد دمشق حمص القديم “طريق الشحن”.

وفي تصريح لـ سانا بين العقيد اياد عبلة رئيس قسم عمليات مرور ريف دمشق أن الحادث نجم عن تدهور شاحنة محملة بالحديد عند منطقة الثنايا بريف دمشق ما أدى إلى اصطدامها بدراجة نارية ووفاة سائقها وهو شاب في العقد الثاني من العمر إضافة إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح.

وأوضح العقيد عبلة أن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق الشاحنة السيطرة عليها بسبب عطل فني أدى إلى تعطل المكابح بشكل كامل وزيادة سرعتها بالتزامن مع مرور دراجة نارية امامه ما أدى إلى الاصطدام بها ووفاة سائقها على الفور بينما تم إسعاف سائق الشاحنة إلى مشفى القطيفة الوطني.

رحاب علي