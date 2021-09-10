الخارجية الروسية: بات من المستحيل إيقاف مشروع (السيل الشمالي2)

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنه بات من المستحيل إيقاف مشروع “السيل الشمالي2” مشيرة إلى أن موسكو تدعو إلى وضع حد لمحاولات وضع العراقيل أمامه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها اليوم: “بات واضحا للجميع بما في ذلك خصوم السيل الشمالي2 الذي عارضوا بشدة عملية تشييده أنه من المستحيل وقف المشروع وحان الوقت لكي يتوقفوا عن وضع العراقيل أمام هذا المشروع المهم.. الوقت حان فعلا للاتفاق على معايير معقولة ومفيدة للطرفين لتشغيل خط أنابيب الغاز هذا”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن موعد بدء الضخ التجاري للغاز بات يتعلق ويعتمد على موقف الهيئة الألمانية المشرفة على تنظيم وضبط مثل هذه العمليات.

وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في وقت سابق اليوم الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي2” بالكامل.

إلى ذلك أكدت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” أن إكمال مشروع “السيل الشمالي2” انتصار جيوسياسي لروسيا.

وقال المدير الأول لمجموعة الموارد الطبيعية والسلع في الوكالة في مقابلة مع تاس: “السيل الشمالي 2” يعد انتصارا جيوسياسيا لموسكو فقد تم الانتهاء من المشروع على الرغم من الموقف السلبي تجاهه من المفوضية الأوروبية وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة مشيرا إلى أنه من المتوقع تشغيل أنبوبي المشروع بشكل كامل بحلول نهاية هذا العام.

يذكر أن مشروع “التيار الشمالي2” يتضمن بناء خطين لأنابيب نقل الغاز من روسيا بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر بحر البلطيق والمياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.