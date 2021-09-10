حيدر يونس أصغر عضو في اتحاد الصحفيين السوريين يغني للطفولة

اللاذقية-سانا

حيدر أسامة يونس ذو الـ 21 عاما أصغر عضو في اتحاد الصحفيين السوريين عام 2021 وهو مؤسس مبادرة شبابية قبل 7 سنوات بعمر 14 عاما والحاصل على لقب أصغر مؤسس مبادرة في سورية يغني للطفولة أغنية “عمدرستي بدي ارجع” فرحا بقدوم العام الدراسي الجديد.

ويقول يونس نشأت فكرة الأغنية عندما رأيت الأطفال متأثرين بالظروف المعيشية المحيطة وقررت الغناء لهم ومعهم لنبث الأمل بالعودة إلى المدرسة وبالتأكيد أردت من خلال كلمات الأغنية الموجهة إيصال رسالة بأن الأمل موجود وانه بعد الظلام ستشرق الشمس وقصدت ربط ذلك بالمدرسة لأنه بالعلم يحيا الانسان والمجتمع وبالعلم نحارب الجهل.

وأوضح يونس أن هذه التجربة ليست الأولى إنما أعتبرها بداية في عالم الغناء وخصوصاً مع الأطفال وقد تم اختيارها بالتعاون مع الأستاذة سهاد حديفة التي كتبت ولحنت الاغنية بعد أن اتفقنا على هدف الأغنية مشيرا إلى أنه تم نشر الأغنية بدايةً على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم تواصلت معي عدة قنوات تلفزيونية لنشرها.

ووفق يونس فإن الأغنية موجهة للصغير والكبير وكل من يسمعها يشعر أنها تلامسه سواء كطفل يلتحق مجددا بالمدرسة أو كبير يسترجع ذكريات طفولته على مقاعد الدراسة.

وحول علاقته مع الأطفال أضاف حيدر: “هي علاقة الروح مع الجسد فعندما أزورهم في كل مدرسة ويستقبلونني بالأحضان أشعر بسعادة كبيرة لأن محبتهم نقية كنقاء ارواحهم كما شعرت بالفرح لأنني استطعت أن أدخل الفرح إلى قلوبهم مبينا أن هناك عملا قريبا وقادما على مستوى عالمي بعنوان “أنا أستطيع” وهو عمل موجه لذوي الهمم إضافة إلى أنه يحاكي إيقاف فكرة التنمر والعنف ضد الأطفال.

يذكر أن يونس عضو هيئة عامة في جمعية بشائر النور لذوي الاحتياجات الخاصة حاصل على دبلوم في الإعداد والتأهيل الإعلامي من معهد الإعداد الإعلامي بدمشق وعلى البورد الأمريكي في البرمجة اللغوية العصبية من المركز الدولي للبناء الإنساني وعلى شهادة “تي او تي” إعداد مدربين في تخصص العلاقات العامة في الإعلام من المركز الدولي للبناء الإنساني وشهادات اخرى عديدة وهو مؤسس ومدير مبادرة “شباب المحبة” التطوعية في سورية كما يعمل مراسلا ومديرا لصحيفة الحقيقة الدولية باللاذقية ونال العديد من شهادات التقدير على عمله في خدمة المجتمع.

منال عجيب