(عينك ع اختصاصك).. معارض تفاعلية لتعريف ناجحي الثانوية بالاختصاصات الجامعية

دمشق-سانا

بالتزامن مع بدء قبول طلبات المفاضلة الجامعية في مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات وفروعها يطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية يوم الأحد القادم معارض تفاعلية في الجامعات بعنوان “عينك ع اختصاصك” لتعريف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بالاختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاهد.

وأوضح عماد العمر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رئيس مكتب الدراسات وقضايا الطلبة في تصريح لـ سانا اليوم أن هذه المعارض تستهدف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الذين يبحثون عن ملامح مستقبلهم بغية تعريفهم بالاختصاصات الجامعية التي تمكنهم من متابعة تحصيلهم العلمي فيها والفروقات فيما بينها وطبيعة المناهج الدراسية فيها وكذلك المساحات الإبداعية التي تتطلبها هذه الاختصاصات وفرص عمل خريجيها في القطاعات المختلفة سواء في العام أو الخاص.

ويتم وفق العمر تقديم الإرشادات للطلاب والإجابة عن استفساراتهم بخصوص المفاضلة وآلية التسجيل وإجراءات التقدم لها مبينا أن المعارض ستتضمن لقاءات حوارية بين عمداء الكليات والطلبة ولقاءات بين طلاب الدراسات العليا والطلبة الزائرين للمعارض إضافة إلى عرض صور وفيديوهات عن الجامعات والكليات.

وتستمر المعارض حتى السادس عشر من الشهر الجاري وتبدأ يوميا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثالثة ظهرا في كل من جامعة دمشق “كلية الحقوق” وفي السويداء “كلية العلوم” ودرعا “كلية التربية” والقنيطرة “كلية التربية” وجامعة حلب “كلية الهندسة المعمارية” وجامعة البعث “كلية العلوم” وجامعة تشرين “المكتبة المركزية” وجامعة الفرات “كلية الزراعة” وفي الحسكة “كلية الحقوق” وجامعة حماة “كلية الطب البيطري” وجامعة طرطوس “كلية الآداب”.

هيلانه الهندي