القوات العراقية تطلق عملية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش)

بغداد-سانا

أطلقت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم عملية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد باتجاه الحدود العراقية السورية.

وقال قاسم مصلح قائد عمليات الحشد في الأنبار في بيان أوردته السومرية نيوز: “عملية ثأر الأبطال التي تشارك فيها 4 الوية من الحشد والمديريات التابعة للهيئة تستهدف الشريط الحدودي الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد مرورا بعدد من المناطق والأودية التي تتخذها عصابات داعش ملاذا آمنا لها”.

وأضاف مصلح: العملية جاءت بعد رصد تحركات إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق وثأرا لشهداء حرس الحدود الذين تم استهدافهم مؤخرا.