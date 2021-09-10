10 أيلول 1844- توقيع معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش

دمشق-سانا
1844- توقيع معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.
1919- توقيع معاهدة سان جرمان بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات.
1937- انعقاد مؤتمر ليون لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.
1940- الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية.
1990- البابا يوحنا بولس الثاني يفتتح كنيسة سيدة السلام في ياموسوكرو في ساحل العاج وهي إحدى أكبر كنائس العالم.
2002- سويسرا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.
2007- رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يعود إلى باكستان بعد سبع سنوات في المنفى.
من مواليد هذا اليوم…
1892- آرثر كومبتون عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.
1937- جارد دايموند عالم أمريكي في علم الأحياء والفيزيولوجيا والجغرافيا.
من وفيات هذا اليوم…
1948- الملك فرديناند الأول ملك مملكة بلغاريا.
1983- فليكس بلوخ عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.
أعياد ومناسبات…
يوم المعلم في الصين .