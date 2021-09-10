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موسكو: لم نتفق مع واشنطن بعد على تشكيل فرق عمل خاصة بالاستقرار الاستراتيجي

2021-09-09

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على تشكيل فرق عمل خاصة بالاستقرار الاستراتيجي وأن المناقشات لا تزال جارية بهذا الشأن.

وقال ريابكوف في حديث لصحيفة كومرسانت الروسية “حتى الآن لم نتفق على طبيعة الفرق التي سيتم تشكيلها وطبيعة تفويضها.. وهذه مسألة معقدة إلى حد كبير على الرغم من أنها ليست الرئيسية”.

وأشار ريابكوف إلى أن وتائر تحقيق التقدم في الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي وفرص تحقيق النتيجة ستكون مرتبطة بالملفات التي ستتولاها فرق العمل المذكورة.

يذكر أن آخر جولة من الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة عقدت في جنيف في تموز الماضي ومن المقرر عقد جولة جديدة أواخر أيلول الجاري.

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