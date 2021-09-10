منصة كوفاكس: التفاوت في توزيع لقاح كورونا بين الدول غير مقبول

نيويورك-سانا

انتقد مشاركون في مرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا اليوم التفاوت في توافرها بين دول العالم مشيرين إلى أنه “غير مقبول”.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المشاركين قولهم في بيان أن التفاوتات في توافر لقاحات كوفيد 19 بين البلدان لا تزال كبيرة موضحين أن نسبة الأشخاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغت 20 بالمئة فيما بلغت النسبة 80 بالمئة في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وأشار البيان إلى أن “حظر التصدير وإعطاء الأولوية للصفقات الثنائية من قبل الشركات المصنعة والبلدان والتحديات المستمرة في زيادة الإنتاج من قبل بعض المنتجين الرئيسيين والتأخير في التقدم للحصول على الموافقة التنظيمية لا تزال تعيق قدرة كوفاكس على حماية الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم”.

يشار إلى أن منصة كوفاكس هي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان الوصول العالمي إلى لقاحات كوفيد 19.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت في وقت سابق الشركات المصنعة للقاحات والدول الغنية الى زيادة شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تعهدت بتقديمها للدول ذات الدخل المنخفض.