بوتين ولوكاشينكو يتفقان على برنامج اتحادي بين روسيا وبيلاروس

موسكو-سانا

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على برنامج تكاملي للدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس وأعلنا أن البلدين سيوقعان وثيقة توحيد سوقي الغاز بينهما.

وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي مع لوكاشينكو في موسكو اليوم أن هذه البرامج الاتحادية موجهة نحو توحيد التشريعات بين البلدين في مختلف جوانب الاقتصاد وتطبيق سياسات مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة وصياغة نظام مالي موحد وتوحيد أسواق النفط والمنتجات النفطية والمواصلات وإنشاء سوق موحد للكهرباء.

وقال بوتين إن اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية الذي سيتم خلاله إقرار جميع البرامج سيعقد قبل نهاية العام الجاري.

وأشار بوتين إلى أن التجارة بين البلدين حققت نمواً مقداره 35 بالمئة بين شهري كانون الثاني وتموز الماضيين وبلغت 8ر17 مليار دولار لافتاً إلى أن البرامج التكاملية بين البلدين سيتم اعتمادها من قبل حكومتيهما بعد التدقيق اعتبارا من العاشر من أيلول الجاري.

وقال بوتين “بحثنا سبل توحيد المجال الدفاعي وضمان أمن الدولة الاتحادية بين البلدين على حدودها الخارجية وفي هذا السياق تتسم المناورات العسكرية المشتركة الغرب 2021 على أراضي روسيا وبيلاروس بأهمية كبرى علماً أنها ليست موجهة ضد أي طرف”.

بدوره أكد لوكاشينكو أن التكامل بين بيلاروس وروسيا يعود بالنفع على الطرفين ويهدف لزيادة رفاهية شعبيهما واصفا اعتماد برامج دولة الاتحاد بأنه إنجاز مهم.

ولفت لوكاشينكو إلى أن روسيا وبيلاروس ستعززان التعاون المشترك في التصدي للتهديدات العسكرية.