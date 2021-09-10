الصين تنتقد تدخل الدول الغربية في شؤونها الداخلية

جنيف-سانا

انتقدت الصين اليوم تدخل بعض الدول الغربية في شؤونها وإطلاقها مزاعم بشأن ما يسمى “العمالة القسرية” في إقليم شينجيانغ الصيني وفرضها تدابير قسرية أحادية الجانب غير مبررة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المبعوث الصيني إلى جنيف تشن شيوي قوله في كلمة خلال الحدث الافتراضي بشأن تأثير التدابير القسرية أحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان في شينجيانغ إن “الإجراءات الغربية تهدف لتقويض الاستقرار في شينجيانغ وإعاقة التنمية في الصين” مبيناً أن “ممارسات هذه الدول انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان وان الدافع وراءها هو الأجندة السياسية المعادية للصين”.

وشدد على أن هذه الإجراءات الغربية مرفوضة من قبل الحكومة الصينية والشعب الصيني وكل من يؤيد العدالة حول العالم.

وأوضح أن العمل يخلق حياة طيبة ويعزز تنمية الأفراد في جميع الجوانب وأن الصين تحترم تماما إرادة العمال وتحمي حقوقهم وفقاً للقانون وتسعى جاهدة لضمان حق كل فرد في حياة هانئة والتنمية من خلال العمل الجاد.

وخلال الحدث الافتراضي شارك أشخاص من جميع مناحي الحياة في شينجيانغ قصصهم حول الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على السكان في إقليم شينجيانغ.