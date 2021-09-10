250 شاباً وشابة في ختام ملتقى جوقات سورية 2021 يغنون للحب والسلام

دمشق-سانا

لوحة فسيفساء سورية من مختلف المحافظات كان عمادها رسالة للحياة والإنسان وأداتها حناجر 250 شاباً وشابة من 10 جوقات وكورالات صدحت للحب والجمال والوطن مختتمة ملتقى “جوقات سورية” بنسخته الثانية الذي أقامته الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون على مسرح الأوبرا بدمشق.

وبهدف تقديم الأجمل والأفضل كسر القائمون على الملتقى الرتم المعتاد في الحفلات فكانت الفقرة الأولى من برنامج الختام لأعضاء جوقة مار افرام السرياني البطريركية بقيادة المايسترو شادي سروة.

الجوقة التي تأسست عام 1980 شاركت في العديد من الفعاليات الثقافية المحلية ونظمت العديد من المبادرات المجتمعية قدمت خلال الأمسية مجموعة من الأغاني السريانية القديمة ومن التراث الماردلي القديم.

وأدت الجوقة مجموعة من الأنماط الموسيقية السريانية من أناشيد لمؤلفين سوريين مقدمة عبرها توثيقاً تاريخياً لأحداث اجتماعية كما قدمت ميدلي جزراوي ضم أغاني ضالالي وأمي قومي طلبيلي وحلوة طلتكي وأهلا وسهلا.

أما الجزء الثاني من الأمسية الكورالية التي قادها المايسترو ميساك باغبودريان فاستعرض نتاج ورشة العمل التي أقيمت على هامش الملتقى بمشاركة 10 جوقات 4 من دمشق و6 جوقات وكورالات من المحافظات والذي تضمن أربعة محاور وهي تقنيات الغناء الكورالي وأنماط الغناء وأنواع المؤلفات الكورالية وألعاب كورالية والموسيقا الشعبية السريانية.

وغنت الجوقات المشاركة في الملتقى مقطوعات من تأليف المايسترو بشر عيسى “ع الروزانا” و”سوق دمشقي” تأليف المايسترو حسام الدين بريمو” وميدلي من الأغاني الشعبية السريانية من إعداد المايسترو شادي سروة ليختتم الملتقى بالأغنية الوطنية بكتب اسمك يا بلادي والنشيد العربي السوري.

وكرم خلال ختام الملتقى الجوقات المشاركة وهي كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقا وجوقات صدى يبرود وارجوان طرطوس وقوس قزح دمشق وكنيسة أم الزنار حمص وحنين صافيتا وغاردينيا دمشق والراعي الصالح اللاذقية واسبنتاريان حلب ومار افرام السرياني دمشق.

رشا محفوض