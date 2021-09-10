طربيات وأغان من التراث في حفل نادي دوحة الميماس ضمن فعاليات حدائق الفن

حمص-سانا

أحيت فرقة نادي دوحة الميماس حفلاً غنائياً طربياً وسط الهواء الطلق في حديقة الدبلان بحمص ضمن فعاليات حدائق الفن التي تنظمها وزارة الثقافة.

الحفل الذي احتوى برنامجاً طربياً وتراثياً غنياً شهد حضوراً شعبياً لجمهور الطرب الأصيل استمع خلاله لوصلات موسيقية وغنائية طربية لعمالقة الطرب ” كارم محمود وملحم بركات وصباح فخري” أداها المطربون غسان محفوض ووجيه الحافظ لاقت استحسان وتفاعل الحضور.

جهاد شرفلي قائد فرقة القيثارة في نادي دوحة الميماس أشار في تصريح لسانا الثقافية إلى أنه تم استثناء الموشحات من برنامج الحفل لكونه موجهاً للعموم حيث تم انتقاء الفقرات الغنائية لتلائم الذوق العام مع الحفاظ على التوجه العام للنادي بإحياء الطرب والتراث الموسيقي العريق.

وأعرب عدد من الحضور المتذوقين للطرب الأصيل عن استمتاعهم بسحر الكلمات وعذوبة الصوت وعمق المعنى بشكل أعادهم للماضي الجميل الأصيل الحافل بكل أصالة الأغنية الطربية التي غادرت الساحة الفنية مؤخراً لصالح الأغاني الشعبية والسريعة البعيدة عن الموسيقا والشعر الذي يخاطب الروح والعقل.

يشار إلى أن فعاليات حدائق الفن قدمت منذ انطلاقها في 12 الشهر الماضي باقة من النشاطات الفنية المتنوعة غنائية ومسرحية كل خميس ضمن مجموعة حدائق بمحافظات دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس وحمص وحلب والحسكة والسويداء وتختتم فعالياتها الخميس القادم.

رشا المحرز