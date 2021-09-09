بعد ورود شكوى موثقة… ضبط مخبز ضاحية قدسيا بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مخبز ضاحية قدسيا بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني بعد ورود شكاوي موثقة عليه.

ونوهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان تلقت “سانا” نسخة منه بأن كل الشكاوي التي ترد وموثقة ستعالج فوراً ولن يتم التهاون مع أي مخالف وخاصة من يقوم بالمخالفات الجسيمة وأبرزها حرمان المواطن من حقه في الخبز وتهريب الدقيق وحيازة بضائع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية “غذائية وغير غذائية” والعمل مع المخالف سيتم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ونصت الشكوى وفق البيان على بيع مئات الربطات وتمرير الخبز خلسة بعد مراقبة المكان من الباب والطريق الخلفي للمخبز مع صور موثقة بأكياس خيش ينقلها شخصان من الباب والطريق الخلفي للمخبز وتحميلها بسيارة عمومي لتذهب لجهة مجهولة.

وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وأحيل مدير المخبز إلى القضاء.