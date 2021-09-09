قمة مجموعة بريكس تدين الإرهاب والمعايير المزدوجة في مكافحته

نيودلهي-سانا

أعربت دول مجموعة “بريكس” عن إدانتها الشديدة لكل أشكال الإرهاب ومظاهره مشددة على رفضها اعتماد المعايير المزدوجة في مكافحته.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن دول المجموعة التي تضم كلاً من “الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب افريقيا” أكدت في البيان الختامي لقمتها الـ 13 في نيودلهي اليوم “إدانة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبه والرفض الكامل لاعتماد معايير ومواقف مزدوجة في مكافحة الإرهاب والتطرف”.

وشدد البيان على ضرورة اتباع المجتمع الدولي بأسره نهجاً شاملاً ومتوازناً لكبح النشاطات الإرهابية بشكل فعال والتي تشكل تهديداً خطيراً ولاسيما في ظل جائحة كورونا لافتة في هذا السياق الى ضرورة “افشال محاولات المنظمات الإرهابية استخدام أراضي أفغانستان ملاذا للإرهاب وتنفيذ هجمات ضد دول أخرى”.

كما دعا البيان إلى مكافحة تجارة المخدرات داخل أفغانستان وضرورة معالجة الوضع الإنساني ودعم حقوق الإنسان في هذا البلد بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات.

وأعربت دول بريكس في بيانها عن قلقها من ارتفاع عدد الجرائم السيبرانية وسوء استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لأهداف إجرامية والمخاطر والتهديدات الناشئة عنها مجددة تأكيدها على الالتزام بتهيئة بيئة مفتوحة وآمنة ومستقرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أكدت دول المجموعة على استخدام الأساليب القائمة على العلم لمعرفة أصل فيروس كورونا واعتماد الشفافية في اصدار النتائج.

كما شدد البيان على الالتزام بضمان منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي أو تسليحه والعمل على استدامة أنشطة الفضاء الخارجي على المدى الطويل بما في ذلك من خلال اعتماد وثيقة متعددة الأطراف ملزمة قانوناً.