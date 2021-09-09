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الحرارة إلى انخفاض وأجواء مائلة للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية

2021-09-09

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية ولطيفاً ليلاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً والرياح غربية على المناطق الساحلية بينما تكون غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 60 كم/سا أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق        32/17

المنطقة الجنوبية     31/16

المرتفعات الجبلية    27/13

المنطقة الوسطى     31/19

المنطقة الساحلية    30/21

المنطقة الشمالية     32/20

منطقة الجزيرة      36/22

المنطقة الشرقية     37/23

منطقة البادية      35/20

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