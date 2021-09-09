مشاريع خدمية في حران العواميد وزبدين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تنوعت المشاريع الخدمية المنجزة في بلدتي حران العواميد وزبدين بريف دمشق بين الصيانات الزفتية واستبدال بعض شبكات الصرف الصحي وتأهيل عدد من المدارس إضافة إلى مركز التنمية الريفية.

رئيس المجلس البلدي في حران العواميد عمار عسكر ذكر في تصريح لمندوبة سانا أنه تم الانتهاء من صيانة الشارع الرئيسي الواصل بين حران العواميد ودمشق وتعبيده وتأهيل مركز التنمية الريفية من قبل إحدى المنظمات الدولية والعمل جار على تجهيز المركز وإعادة تفعيله للبدء بالإنتاج.

عسكر لفت إلى أنه قريباً ستتم المباشرة بتنفيذ مشروع استبدال وصيانة بعض شبكات الصرف الصحي في البلدة وصيانة زفتية لأحد شوارع البلدة يبدأ من الدوار الرئيسي باتجاه طريق الاحمدية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن البلدة تضم تسع مدارس 4 منها عاملة ومنذ أيام تم الانتهاء من تأهيل واحدة وقريباً ستتم المباشرة في تأهيل أخرى من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وفي زبدين أوضح رئيس المجلس المحلي محمد سلام الطويل أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تزفيت الطريق الرئيسي الواصل بين زبدين والمليحة ما أسهم في تخديم البلدتين وتسهيل حركة الأهالي وإنجاز صيانة الأطاريف والأرصفة وهناك وعود من جمعية الندى الخيرية بتنفيذ مشروع إنارة للساحة الرئيسية على الطاقة الشمسية باستطاعة 600 واط ساعي.

وبشأن القطاع الزراعي قال الطويل إن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدأت في توزيع شبكة ري بالتنقيط لنحو مئة مزارع في زبدين كاشفاً أن مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في مدخل زبدين بقطر 40 ميلمتراً وطول 1100 متر ستتم المباشرة فيه خلال أيام.

وأكد الطويل أن المجتمع المحلي قام بإعادة صيانة سيارة ضاغطة القمامة وتم وضعها في الخدمة وصيانة المطريات والريغارات استعداداً لقدوم فصل الشتاء.

سفيرة اسماعيل