ضمن فعالية حدائق الفن.. عرض مسرحي للأطفال في حديقة ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

ضمن فعالية حدائق الفن يقدم المسرح القومي في الحسكة مسرحية للأطفال بعنوان (أنشودة الأمل بالعمل) والتي تستهدف الأطفال المتسربين من المدارس.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير المسرح القومي بالحسكة اسماعيل خلف أن العمل يأتي ضمن مبادرة حدائق الفن التي أطلقتها وزارة الثقافة في المحافظة قبل 6 أسابيع وتضمنت مجموعة من العروض المنوعة ومن أهم العروض (الغابة وثلج الشتاء وحكايا ملونة.. وأنشودة العمل والأمل).

ونوه خلف إلى أن الاعمال تتقاطع من حيث الأسلوب وموحدة من حيث الفكرة وتتمحور حول تعزيز المحبة والتعاون والتمسك بالأرض.

يشار إلى أن مبادرة حدائق الفن تعتبر من المبادرات الجديدة في مجال مسرح الطفل ويتم من خلالها استهداف الأطفال وذويهم بعروض أشمل وضمن الهواء الطلق في خطوة لتغيير الأماكن المعتادة في العروض المسرحية.