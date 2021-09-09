مؤسسات فلسطينية: على المجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية الأسرى

القدس المحتلة-سانا

طالبت مؤسسات فلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

ووفق وكالة وفا أطلقت المؤسسات التي تعنى بالأسرى نداءً عاجلاً لأجهزة الأمم المتحدة وللبعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين يطالب بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرقت المؤسسات في ندائها إلى الإجراءات القمعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بعد أن كسر ستة منهم قيودهم قبل ثلاثة أيام وانتزعوا حريتهم عبر نفق حفروه بأيديهم في معتقل (جلبوع) قرب مدينة بيسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والذي يعد من أكثر المعتقلات تحصيناً وحراسة.

وحذرت المؤسسات في ندائها من استمرار وتصاعد تلك الإجراءات لكونها تشكل عقاباً جماعياً بحق الأسرى الفلسطينيين وتنتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية داعية المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالالتزام بواجباتها في حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي الإنساني.

والمؤسسات التي أطلقت النداء هي (مؤسسة الضمير ونادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى) إضافة إلى شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان وجمعية إنعاش الأسرة.