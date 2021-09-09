محافظة درعا تسير حافلتين لنقل المواطنين العائدين إلى أحياء درعا البلد مجاناً

درعا-سانا

سيرت محافظة درعا اليوم حافلتي نقل داخلي لنقل المواطنين العائدين إلى أحياء درعا البلد مجاناً وذلك بعد البدء بتطبيق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وبين المهندس أمين العمري رئيس مجلس المدينة أن هذه المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين أمضوا قرابة شهر ونصف الشهر في مراكز الإقامة المؤقتة وعند أقاربهم مشيراً إلى أنه سيتم تسيير الحافلات من درعا المحطة عبر حاجز السرايا إلى درعا البلد.

وأشارت المراسلة إلى أنه تمت إزالة السواتر الترابية وفتح الطريق الواصل بين منطقتي درعا المحطة ودرعا البلد لتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم بعد عودة الأمان إلى درعا البلد.

وفي وقت سابق اليوم وتنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في درعا البلد بدأ الآلاف من الأهالي بالعودة إلى منازلهم بعد نشر نقاط للجيش العربي السوري ومواصلة وحدات الهندسة تمشيط ما تبقى من الحي وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات للإسراع بعودة جميع الأهالي إلى منازلهم.