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السورية للاتصالات: تراجع جودة الانترنت نتيجة خروج خمس دارات دولية من الخدمة

2021-09-09

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أن تراجع جودة خدمة الانترنت هو نتيجة خروج خمس دارات دولية من الخدمة.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم أن حدوث عطل فني على تجهيزات أحد المزودين الدوليين لخدمة الانترنت أدى إلى خروج خمس دارات انترنت عن الخدمة مما اثر على جودة الانترنت مع الحفاظ على استمراريتها من خلال باقي الدارات.

وقدمت الشركة السورية للاتصالات اعتذارها للزبائن عن هذا العطل المفاجئ مشيرة إلى أنه تتم المتابعة مع المزود الدولي الخارجي حول إعادة الدارات للخدمة بأسرع وقت ممكن.

 نور يوسف

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