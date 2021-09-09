تنظيم جولات ميدانية للكشف على نظافة خزانات المياه بمدارس السويداء

السويداء-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تنظيم جولات ميدانية للكشف المباشر على نظافة خزانات المياه بمدارس المحافظة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة.

وأشار رئيس دائرة التحليل والتعقيم بالمؤسسة بسام شلغين لمراسل سانا إلى أن الجولات تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على سلامة وجودة مياه الشرب في مدارس المحافظة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد وذلك بناء على الخطة الوطنية لجودة مياه الشرب في سورية المعتمدة من وزارة الموارد المائية.

وذكر أن الجولات تستمر على مدار شهر وتتم بإشراف عناصر الدائرة ومخابر الوحدات الاقتصادية للمؤسسة في شهبا وصلخد بحيث يجري فيها تغطية أكبر عدد من المدارس وتقديم المساعدة الفنية المطلوبة بتأمين مواد التعقيم وقطف العينات لإجراء التحاليل المخبرية المطلوبة لضمان وصول المياه إلى الطلاب نظيفة ومعقمة.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء أجرت العام الماضي جولات ميدانية شملت أكثر من 120 مدرسة وفق المعنيين فيها.

عمر الطويل