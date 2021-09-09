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ميليشيا (قسد) تداهم منازل المهجرين في بلدة القحطانية بريف الحسكة وترغم عدة أسر على المغادرة

2021-09-09

الحسكة-سانا

واصلت ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي جرائمها بحق الأهالي في المناطق التي تحتلها حيث أقدمت على ترحيل عدد من الأسر المهجرة في بلدة القحطانية شرق القامشلي تحت تهديد السلاح.

وذكرت مصادر أهلية في المنطقة لـ سانا أن ميليشيا (قسد) هددت كل الأسر المهجرة والقادمة من محافظات مختلفة إلى بلدة القحطانية بإخلاء منازلهم بالقوة وطردهم من المنطقة ما لم يتم إخلاؤها من قبل الأسر خلال مدة أسبوع.

وتعمل ميليشيا (قسد) وفق مخطط يرمي إلى إخلاء المنطقة بشكل كامل من المهجرين وإجبارهم تحت تهديد السلاح على ترك المنطقة.

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