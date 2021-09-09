مزارعو تلكلخ بريف حمص يبدؤون تجهيز أراضيهم لزراعة محصول الفريز

حمص-سانا

بدأ مزارعو منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي عمليات إعداد وتجهيز أراضيهم لزراعة موسم الفريز الذي أصبح المحصول الشتوي الأول في المنطقة.

وأشار المزارع حسن المحمود لمراسل سانا إلى ازدياد إقبال مزارعي المنطقة على زراعة الفريز كونه يلائم مناخ المنطقة البارد والمناسب لهكذا زراعة إضافة إلى انخفاض تكاليفه كزراعة محمية مقارنة مع باقي الزراعات المحمية.

وبين المزارع علي يوسف أن موسم الفريز يتميز باستمرار الإنتاج لمدة ستة أشهر تقريباً حيث تبدأ عملية الزراعة من شهر أيلول ويعطي ثماره من شهر كانون الأول تقريباً حتى نهاية حزيران وينتج كل بيت محمي وسطياً نحو طن من الثمار.

وطالب عدد من المزارعين بدعم زراعة الفريز خاصة في موسم الزراعة من خلال توفير المحروقات والأسمدة وتشديد الرقابة على الصيدليات التي تبيع الأسمدة والمبيدات التي يكون بعضها غير فعال إضافة إلى ارتفاع أسعارها.

المهندس عمر العبيد رئيس دائرة زراعة تلكلخ أكد أهمية المحصول بالنسبة لمزارعي المنطقة لجهة توفير فرص عمل للكثير من العائلات وتأمين مصدر دخل مادي لهم مشيراً إلى أن انخفاض تكلفته نسبياً مقارنة بباقي المحاصيل المحمية يأتي كون المزارع يستطيع تأمين الشتول من نباتات الموسم الماضي إضافة إلى إمكانية استخدام لفافات النايلون لتغطية البيت البلاستيكي لأكثر من موسم زراعي.

أحمد نصار